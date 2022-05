Mysłowicka grupa Groszki zdobywa Grand Prix w Jeleniej Górze nagroda to nawet 2,5 tys złotych

Mysłowicka grupa Groszki zdobywa Grand Prix w Jeleniej Górze. Dzieci z Mysłowickiego Ośrodka Kultury zdobyły nagrodę w wysokości nawet 2,5 tys. złotych za spektakl ,,Piraci, czyli dzieci są mądre".

Zastanawiając się, czym jest teatr, można odpowiedzieć, że jest to relacja występującego z widzami. Przez dłuższą chwilę aktorzy robią co w ich mocy, by porwać widza w wykreowany przez nich świat. Jest to ciężkie zadanie dla starszych, doświadczonych aktorów a co dopiero dzieci.

Grupa teatralna Groszki

Jednak mysłowicka grupa teatralna Groszki pokazała, że wiek nie ma najmniejszego znaczenia, by porwać widza na scenie. Od 25 do 28 maja w Jeleniej Górze odbyła się 20 już edycja dziecięco-młodzieżowej konferencji teatralnej Teatrrrałki. Grupa z naszego miasta pod przewodnictwem Barbary Wójcik-Wiktorowicz zdobyła Grand Prix za spektakl ,,Piraci, czyli dzieci są mądre". Poza statuetką wygraną był też dyplom i nagroda pieniężna w wysokości 2,5 tysięcy złotych. Jednak to nie z nagrody najbardziej cieszy się grupa. Dla nas głównym wątkiem nie jest walka o trofeum, dla nas festiwal jest miejscem, gdzie zdobywamy umiejętności. Na miejscu zawsze prowadzone są warsztaty teatralne, mamy też szansę poznać innych instruktorów, inne zespoły, które możemy pooglądać. Także to jest największą wartością —informuje opiekunka grupy Groszki Barbara Wójcik-Wiktorowicz

Spektakl ,,Piraci, czyli dzieci są mądre"