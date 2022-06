Mysłowice. Sakrament Komunii Świętej w parafii pw. Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela 2022. ZOBACZ ZDJĘCIA

Pierwsza komunia święta to otwarcie serca na Jezusa i kontynuowanie tradycji zapoczątkowanej podczas chrztu. Wydarzenie jest ważne dla katolików, gdyż dla młodych parafian będzie to pierwsza okazja kiedy przyjmą Eucharystię, czyli zgodnie z wiarą ciało i chleb Chrystusa. Przed przyjęciem sakramentu dzieci przygotowują się do wydarzenia. Za przygotowanie odpowiedzialna jest parafia wraz ze szkołą. Dzieci poznają podstawowe modlitwy takie jak: Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario czy Wierzę w Boga. Dodatkowo mali parafianie zapoznają się z przebiegiem liturgii czy spowiedzi świętej i co najważniejsze omawiają zasady wiary katolickiej.