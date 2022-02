Mysłowice: powstaje nowoczesna stacja pogotowia ratunkowego. W budynku przy ul. Mikołowskiej będą stacjonować dwie karetki

Obecnie dwa zespoły Państwowego Ratownictwa Medycznego stacjonują w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej 1. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach wynajmuje pomieszczenia od Mysłowickiego Centrum Zdrowia, zlokalizowane w budynku po byłym prosektorium. Aktualna lokalizacja nie spełnia jednak wymagań dla właściwego funkcjonowania zespołów WPR.

W 2016 roku Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe otrzymało od prezydenta Mysłowic działkę z przeznaczeniem pod budowę stacji pogotowia ratunkowego. W 2019 r. umowa została aneksowana. Opracowany został program funkcjonalno-użytkowy dla inwestycji, następnie wyłoniony został wykonawca – firma Mazur, która zrealizuje to przedsięwzięcie w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

- Wcześniej przeniesiona został tutaj Państwowa Straż Pożarna. Lokalizacja jest więc bardzo dobra, bo pozwala bardzo szybko dojechać stąd zarówno do centrum miasta, jak i południowych dzielnic, takich jak Morgi, Krasowy, Kosztowy, czy nawet Wesoła. Jest dwupasmówka, łatwy dojazd do drogi prowadzącej w stronę Katowic i Krakowa. Wspólne, obok siebie, funkcjonowanie straży pożarnej oraz pogotowia ratunkowego, to także większe bezpieczeństwo dla mieszkańców – mówił Dariusz Wójtowicz, prezydent Mysłowic, dziękując jednocześnie za wsparcie tej inwestycji przez samorząd wojewódzki.