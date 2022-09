Mysłowice: Informacje o szczepieniach przeciwko grypie

Szczepienia przeciw grypie

Każdy z nas przynajmniej raz w swoim życiu chorował na grypę. Jest to choroba zakaźna wywołana właśnie przez wirusa grypy, który atakuje drogi oddechowe. Mimo że choroba nie wydaje się tak niebezpieczna, tak jej zlekceważenie może doprowadzić do poważnych zagrożeń zdrowia, a nawet życia.

W naszym mieście w placówkach medycznych mniej więcej w POZ oraz aptekach można przyjąć szczepionkę właśnie przeciw grypie. Szczepionki zdobyć będzie można na receptę, a zapłaci za nie NFZ. Jednak szczepionki przeciwko grypie są dostępne bezpłatnie dla kobiet w ciąży i seniorów powyżej 75 roku życia. Z częściową refundacją natomiast szczepionki będą mogli zakupić pacjenci od 18 do 65 roku życia oraz dzieci w wieku od 2 do 5 lat narażone na ryzyko wystąpienia powikłań pogrypowych, oraz dzieci od ukończenia 6 miesiąca życia do ukończenia 2 lat, oraz od 5 do 18 lat.