Mysłowice gotowe na przyjęcie rodzin z Ukrainy. Miasto zerwało współpracę z okręgiem Municypalnym Sokola Góra miasta Moskwa

- Tak jak Bytom, Katowice czy Sosnowiec jesteśmy również przygotowani do tego, by przyjąć naszych przyjaciół z Ukrainy. Mamy ośrodki kultury, mamy ośrodki sportu, które mogą pełnić rolę tymczasowych miejsc schronienia dla rodzin z Ukrainy. Oprócz tego będziemy się starać wyposażyć w niezbędny sprzęt kilka mieszkań na terenie naszych obiektów MOSiR-u i MOK-u na Janowie. Możemy przyjąć nawet do 500 osób – podkreślił w piątek 25 lutego Dariusz Wójtowicz, prezydent Mysłowic.

Trzy mieszkania znajdują się w Mysłowickim Ośrodku Kultury w Dziećkowicach. Tam trzeba byłoby odświeżyć te lokalne. Trzeba byłoby kupić wykładzinę, kupić lodówki, sprzęt AGD oraz wersalki.