Mysłowice gościły VIII Konferencję Śląski Ład. Tematem debat sytuacja w Unii Europejskiej. Zobacz zdjęcia

- Następuje zatem erozja fundamentalnych dla naszej cywilizacji wartości i zasad. Dzisiejsza Unia Europejska różni się nie tylko od projektu zawartego w wizji unijnych ojców założycieli ale także od tej, do której weszliśmy 1 maja 2004 roku. Te niedobre tendencje w ewolucji Unii Europejskiej wyrażają się przede wszystkim we wzrastającej dominacji, zwłaszcza po brexicie, dominacji niemiecko-francuskiej, narastającym procesom centralizacyjno-federalizacyjnym, zawłaszczaniu kompetencji przez Brukselę, coraz częstszym odwoływaniem się do procedur pozatraktatowych, stosowaniem podwójnych standardów oraz coraz gwałtowniej postępującej radykalizacji ideologicznej unijnego mainstreamu - zauważa Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS odniósł się m.in. do wystąpienia kanclerza Niemiec, Olafa Scholza, wygłoszonego na forum Parlamentu Europejskiego, który opowiedział się za daleko idącymi zmianami w traktatach, a zwłaszcza za zniesieniem zasady jednomyślności w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz w kwestiach podatkowych. W nagraniu wideo do uczestników Śląskiego Ładu zwrócił się również Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów. Premier zauważył, że projekt UE dzięki otwartym granicom i zniesieniu barier gospodarczych przez wiele lat zapewniał rozwój, dobrobyt i pokój na kontynencie, jednak dziś Unia przechodzi najpoważniejszy kryzys w swojej historii ze względu na zagrożenie militarne i problemy w światowej gospodarce.

Premier przekonywał, że proces ten już postępuje i można go zaobserwować m.in. w sporze o praworządność i politykę klimatyczną. Szef rządu przekonywał, że pakiet "Fit for 55" jest ingerencją w politykę energetyczną państw członkowskich pod pozorem polityki klimatycznej. Jednocześnie Mateusz Morawiecki zaznaczył, że zielona transformacja jest potrzebna, ale musi się odbywać "optymalnie do potrzeb i możliwości", dlatego polski rząd zabiega w Brukseli o sprawiedliwą transformację. Po przemówieniu premiera rozpoczął się pierwszy panel dyskusyjny VIII edycji Śląskiego Ładu, w którym udział wzięli: Izabela Kloc, eurodeputowana, Szymon Szynkowski vel Sęk, minister ds. Unii Europejskiej oraz Cezariusz Lesisz, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu. Otworzyło go pytanie o to, ile jest solidarności w UE i jaka jest jej przyszłość.