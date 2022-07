Myslovitz na rynku w Mysłowicach, muzycy obchodzą w tym roku 30 lat na scenie, ZDJĘCIA

Mysłowice Alternatywnie — Starówka

Projekt ma w planie przeprowadzenia czterech koncertów, gdzie sobotni koncert był tym otwierającym. Następny odbędzie się 23 lipca i będzie to duet Gooral x Paprodziad. Trzeci koncert jest tajemnicą i organizatorzy nie chcą zdradzić, kogo przygotowali. Wiemy jedynie, że nie będziemy zawiedzeni. Ostatni zamykający występ to stowarzyszenie ARS LATRANS. Każdego roku kolektyw zaprasza do współpracy kilkunastu muzyków, których koncerty zamieniają się w wyjątkowe, multidyscyplinarne spektakle muzyczne.