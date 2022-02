Morsowanie dla początkujących w Mysłowicach - startuje już 20 lutego

MOSiR w Mysłowicach wraz z grupą Mors Hubertus zorganizują wspólne morsowanie dla początkujących. To dobra okazja dla osób, które chciałby tego spróbować, ale nie wiedzą do końca gdzie i jak. Morsowanie odbędzie się przy ulicy Szabelnia, a wstęp będzie bezpłatny. Pierwsze spotkanie odbędzie się 20 lutego - przygotowano sporo atrakcji. Oprócz zimnej kąpieli nie zabraknie także wspólnej rozgrzewki, ciepłego posiłku i dobrej zabawy.

- Łącząc siły z Mors Hubertus zapraszamy na wspólne morsowanie dla początkujących. Jak wiadomo, oprócz wielu zalet zdrowotnych, jak choćby zwiększenie odporności organizmu, lodowe kąpiele są też wspaniałym sposobem na niedzielny relaks. Na początek czeka Was intensywna rozgrzewka, bez tego ani rusz. Następnie, kto odważny wchodzi do wody i zaczyna czuć endorfiny. Aby rozgrzać atmosferę i ciało, po kąpieli zapraszamy do ogniska, gdzie będzie można usmażyć kiełbasę, bądź zjeść kawałek smacznej pizzy, którą zaserwuje Hubertus Wake & Fun - informuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach.