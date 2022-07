Mistrzostwa Mysłowic w siatkówce plażowej w Słupnej, kiedy się odbędą oraz jakie czekają nagrody?

Wakacje to świetny czas, żeby trochę się poruszać. Widząc słoneczko na dworze, chętniej wskoczymy na rower, rolki o basenie nie wspominając. Zawsze można też pograć w piłkę nożną, koszykówkę, czy siatkówkę. Fajna sprawa, ale jeszcze lepsza to coś przy tym wygrać.

Siatkówka plażowa z MOSiRem

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji organizuje w te wakacje mistrzostwa Mysłowic w siatkówce plażowej w Ośrodku Sportów Letnich Słupna. To nie pierwsza taka akcja MOSiRu a wręcz można powiedzieć, że ta dyscyplina sportowa jest u nas tradycją.

Pierwsze kwalifikacje odbędą się już w najbliższą niedzielę 10 lipca. Następne kwalifikacje to 24 lipca oraz 14 sierpnia. Finał zawodów czeka nas w ostatni weekend wakacji, czyli 28 sierpnia. Zapisać będzie się można w dniu zawodów od 9.00 do 9.30, ważne, żeby zabrać ze sobą parę, gdyż rozgrywane mecze będą w formule 2 vs 2.