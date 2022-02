Małgorzata Słonina została nowym naczelnikiem Wydziału Edukacji UM

Jak informuje miasto Małgorzata Słonina jest nauczycielem dyplomowanym, w oświacie pracuje od 1989 roku, a od 2006 r. piastuje stanowisko dyrektora w Przedszkolu nr 5. Otrzymała „Medal Komisji Edukacji Narodowej” za szczególne zasługi dla rozwoju oświaty i wychowania oraz brązowy, srebrny i złoty medal za długoletnią służbę, nadawany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. Powierzone zadania wykonywała z bardzo dużym zaangażowaniem i na najwyższym poziomie, czego dowodem są wielokrotne nagrody prezydentów miasta Mysłowice.

Małgorzatę Słoninę cechuje to, że nieustannie zgłębia swoją wiedzę uczestnicząc w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego (konferencje, warsztaty, szkolenia). Do najważniejszych można wymienić m.in.: „Śląski Kongres Oświatowy”, „Integracja zespołu nauczycieli”, „Miejsce zamówień publicznych w systemie kontroli zarządczej”, „Inteligencje wielorakie w praktyce”, „Jak realizować nadzór pedagogiczny w szkołach i placówkach oświatowych w kontekście wspomagania i ewaluacji – praktyczne wskazówki”, „Zmiany w prawie oświatowym. Ruch kadrowy w oświacie. Kontrola zarządcza jako system zarządzania placówką oświatową”, „Sprawna i skuteczna kontrola spełniania obowiązku szkolnego i postępowanie egzekucyjne w administracji”, „Uruchomienie procesu wdrożenia RODO w szkole”, „Arkusz organizacyjny szkoły po reformie oświaty”, „Jak opracować arkusz organizacyjny w nowej rzeczywistości szkolnej”, „Wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej”.