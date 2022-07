L.Stadt, Baasch, Muchy i wielu innych czyli AlterFest 2022 w Parku Słupna w Mysłowicach

Wydarzenie odbędzie się w Parku Słupna przez dwa dni 29-30 lipca. Organizatorzy, czyli Mysłowicki Ośrodek Kultury, przygotowali dla nas 10 koncertów. Tegoroczna edycja zaskoczy stałych bywalców, jak i zainteresuje nowo przybyłe osoby. Na samym początku AlterFestu polegał na organizacji kameralnych koncertów w lokalnych barach czy też w nieistniejącym już kultowym kinie Adria. Od 2016 roku miejscem dla koncertów był kościół ewangelicki, leczy w tym roku, organizatorzy celują w plener.

W tym roku, ze względu na nasze dziesięciolecie, postanowiliśmy zaprosić na AlterFest artystów, którzy grali już podczas poprzednich edycji festiwalu – tych, których znamy, lubimy, cenimy. To właśnie z nimi będziemy świętować nasze okrągłe urodziny. Fakt, że przetrwaliśmy aż dziesięć lat, uważam za ogromny sukces, ponieważ w przypadku festiwali muzycznych tej wielkości jest to niestety rzadkość. Mimo że w tym roku przenosimy się w plener – do mysłowickiego Parku Słupna – to nadal zachowujemy swój kameralny, wręcz rodzinny klimat. Myślę, że właśnie ten klimat w połączeniu z okolicznościami przyrody – bliskością wody i lasu – sprawią, że spędzenie dwóch dni na AlterFeście będzie najlepszym możliwym pomysłem na ostatni weekend lipca – mówi Łukasz Prajer, twórca festiwalu AlterFest.