Konkurs ,,Mysłowice Moich Marzeń", zobacz zwycięskie wiersze oraz prace plastyczne dzieci z Mysłowic

Marzenia są czymś, co pcha człowieka do przodu. Jedni marzą o pieniądzach, inni o podróżowaniu a jeszcze inni o stworzenia miasta ze swoich snów.

Konkurs ,,Mysłowice Moich Marzeń"

Ostatnimi marzycielami okazały się mysłowickie dzieci. Młodzieżowa Rada Miasta wraz z Urzędem Miasta Mysłowice, Mysłowickim Ośrodkiem Kultury oraz Młodzieżowym Domem Kultury zorganizowała konkurs ,,Mysłowice Moich Marzeń". Konkurs dzielił się na plastyczny w dwóch kategoriach oraz poetycki. W I kategorii brały udział dzieci z mysłowickich przedszkoli. II kategoria przeznaczona była dla uczniów szkół podstawowych klasy I-III. Tematyka prac miała być związana z miastem. Dzieci same mogły wybrać jaką techniką chcą stworzyć swoje dzieło, czy będzie to rysunek, obraz czy wycinanka. Konkurs poetycki zarezerwowany był dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VII. Tematem również było miasto Mysłowice, tylko tym razem zadaniem było napisanie wiersza. Każdy uczestnik sam decydował o długości swojej pracy, ale mógł wysłać tylko jeden wiersz.

Wybrano trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii

Konkurs poetycki (szkoły podstawowe IV-VII)

I miejsce: Julia Górna – Klasa VII, Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2.

,,Aż Mysłowice"

Dla Ciebie to tylko miasto,

Domy, sklepy, ulice, dzielnice.

Dla Ciebie to tylko Mysłowice.

Dla mnie jednak jest to coś więcej,

Domy do których w wakacje pukałam,

Sklepy przy których przyjaciół poznałam,

Ulice przez które przebiegałam,

Dzielnice po których rowerem jeździłam.

Te domy, sklepy, ulice dzielnice,

To dla mnie aż Mysłowice.