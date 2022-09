Koniec wakacji, pora wziąć się do nauki! Zobacz jak wyglądało rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 w Mysłowicach

Wakacje dobiegły końca, a wczoraj to znaczy 1 września zaczął się nowy rok szkolny na lata 2022/2023. Uczniowie przez ponad dwa miesiące, bo od 24 czerwca mogli cieszyć się wypoczynkiem by teraz naładowani i pełni energii wrócili do systematycznej nauki.

W naszym mieście rok szkolny rozpoczęło 17 szkół podstawowych oraz 7 szkół średnich. Zobaczcie, jak wyglądało rozpoczęcie roku, w niektórych z nich.