Konferencja dla osób żyjących z demencją już 16 września

Alzheimer jest ciężką chorobą, na którą cierpi wiele ludzi. Szacuje się, że na całym świecie na tę chorobę choruje od 15 do 21 milionów osób, a w Polsce liczba chorych przekracza 350 tysięcy. Najbardziej narażeni są ludzie powyżej 65 roku życia. Proces choroby powoduje uszkodzenia w korze mózgowej, co w konsekwencji prowadzi do kłopotów z mową, pamięcią czy myśleniem.