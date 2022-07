Koncert Goorala i Paprodziada na rynku w Mysłowicach, ZDJĘCIA

Na co dzień jest to miejsce, gdzie można przyjść usiąść oraz zrelaksować się jednak 23 lipca miejsce to zmieniło się w strefę hipnotyzujących dźwięków. Wszystko to za sprawą koncertu duetu Goorala i Paprodziada.

W zeszłą sobotę na Mysłowickim rynku odbył się koncert wspomnianych artystów. Publiczność mogła cieszyć się z rytmicznych utworów z często niebanalnym przekazem. Koncert był możliwy dzięki projektowi „Mysłowice Alternatywnie – Starówka”. Organizatorem jest Mysłowicki Ośrodek Kultury, a samo wydarzenie zostało wybrane przez mieszkańców poprzez głosowanie w Mysłowickim Budżecie Obywatelskim.