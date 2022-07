Kolizja na ulicy Oświęcimskiej w Mysłowicach. Kobieta nie wyhamowała przy sygnalizacji świetlnej

22 lipca o godzinie 11.10 doszło do kolizji na ulicy Oświęcimskiej w Mysłowicach. Jeden z samochodów marki Dacia Logan nie wyhamował przed sygnalizacją świetlną, przez co uderzył w znajdujący się przed nim samochód dostawczy Lublin, a ten popchnął następnie Opla Astrę na kierowcę Audi. Nikomu nic się nie stało oraz nie doszło do poważniejszych uszkodzeń pojazdów.

Kierowcą Dacii okazała się 24-letnia mieszkanka Siemianowic Śląskich, która za całe zdarzenia została ukarana mandatem w wysokości 1500 złotych. Kobieta podczas prowadzenia pojazdu była trzeźwa.