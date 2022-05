Klasyk Fest 2022 Idealny dla fanów motoryzacji i nie tylko. Zlot zwolenników Fiata 126p

Klasyk Fest 2022.

Pierwszy dzień wydarzenia odbędzie się 25 czerwca. Klasyk Fest 2022, bo tak nazywa się organizowany festyn to kolejna edycja organizowanych spotkań, podczas których każdy może pokazać swój klasyczny pojazd, który dumnie przemierza ulice, zamiast kurzyć się w garażu. Tradycyjnie prócz zorganizowanych atrakcji, spotkań ciekawych ludzi pozostaje element edukacyjny, czyli segment bezpieczeństwa na drodze.

Rekord Polski w ilości Fiatów w jednym miejscu.

Tematem przewodnim całego wydarzenia jest największy w Polsce zlot maluchów. Jest to związane z rocznicą tego pojazdu. ,,Maluszek" powstał w 1972 roku, a do Polski trafił rok później. W tym roku obchodzi on swoje 50 urodziny. Organizatorzy podczas eventu zamierzają ustanowić rekord polski w ilości Fiatów 126, 126p, 126 BIS w jednym miejscu.