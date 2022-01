Katowiczanin potrącił dziecko w Mysłowicach. Przez jego nieodpowiedzialność mogło dojść do tragedii! Policja wyjaśnia sprawę

W czwartek, 20 stycznia, po godzinie 8.00 w rejonie skrzyżowania ulic Janowskiej i Szopena w Mysłowicach, kierujący skodą 33-letni mieszkaniec Katowic nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo przechodzącemu przez jezdnię 10-latkowi. W wyniku czego doszło do potrącenia chłopca.

Poszkodowany trafił na obserwację do szpitala. Ze wstępnych badań wynika, że na szczęście, nie odniósł on poważniejszych obrażeń. Mężczyzna kierujący skodą wykazał się skrajną nieodpowiedzialnością, ponieważ mimo niekorzystnych warunków panujących na drodze, nie zaopatrzył on swojego samochodu w opony zimowe. Kierowcy odebrano prawo jazdy. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają mysłowiccy policjanci.