Kąpieliska w Mysłowicach, Hubertus i Park Słupna idealne na odpoczynek w ciepłe dni

W naszym mieście idealnym do tego miejscem jest kąpielisko ,,Hubertus" oraz ,,Park Słupna". Od początku miesiąca 1 czerwca można korzystać i cieszyć się z miejsc kąpieli. Sezon potrwa do 30 września.

Od 21 czerwca rozpoczęło się nam kalendarzowe lato. Gorący klimat był już jednak wyczuwalny znacznie wcześniej. Temperatura waha się od 20 do 25 stopni Celsjusza, a w zeszłym tygodniu potrafiła sięgnąć nawet 30 stopni. W najbliższy weekend 25-26 czerwca synoptycy zapowiadają czyste niebo z temperaturą 27/28 stopni Celsjusza. W taką pogodę nic tylko ogrzewać się na słoneczku lub pluskać w wodzie.

Park Słupna

Prócz wody kąpielisko oferuje również przebieralnie, natryski oraz toalety. Można będzie skorzystać też, z plaży do rekreacji i sportu a obok znajduje się pomost. Teren jest ogrodzony, a w wodzie pilnować będzie nas ratownik. Na terenie obowiązuje regulamin, który zabrania, chociażby wprowadzania zwierząt.

Kąpielisko Hubertus

Co sądzą o Hubertusie odpoczywający?

Zapytaliśmy wypoczywających na kąpielisku Hubertus co myślą o tym miejscu oraz co by w nim zmienili.