Klaudia Matlachowska

Jeszcze 2 dni do Klasyk Festu 2022 w Mysłowicach. Co zobaczymy w ten weekend? 25 i 26 czerwca w Parku Słupna odbędzie się zorganizowany przez Stowarzyszenie Tyski Ruch Klasyków - Klasyk Fest 2022. To już kolejna edycja a w tym roku przygotowano dla nas sporo atrakcji takich jak zlot maluchów, rajd cinquecento czy zlot klasyków.