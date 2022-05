Jakie atrakcje można zobaczyć w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Relacja z nocy muzeów. ZOBACZ ZDJĘCIA!

Jakie atrakcje można zobaczyć w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Relacja z nocy muzeów. 14 maja odbyła się noc muzeów. Z tej okazji CMP w Mysłowicach przygotowało dla odwiedzających specjalne atrakcję. Na wydarzenie przybyło 1200 osób a cała impreza trwała od 18 do 22.

Zwiedzanie muzeów jest już atrakcją samą w sobie, co jednak jeśli możemy to bardziej uatrakcyjnić? Na pewno dla wielu osób możliwość oglądania eksponatów w nocy będzie wystarczająco zachęcające, dla innych fakt, że mogą wejść za darmo. Dla bardziej wymagających gości muzeum na tę szczególną noc przygotowało specjalne niespodzianki. Podczas nocy muzeów Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach odwiedziło 1200 osób, co wiec dla odwiedzających przygotowali gospodarze?

Strażacki kącik zagadek

14 maja odbyła się noc muzeów w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Całe wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 18 i trwało do godziny 22. Dla gości było przygotowane wiele atrakcji. Pierwszą z nich są łamigłówki w strażackim kąciku zagadek. Na czym polegało wyzwanie? Dzieci musiały odnaleźć drogę, by strażak trafił w labiryncie do pożaru, sklejenie małych elementów strażaka albo gaśnicy oraz rozwiązanie krzyżówki. W przypadku dobrze rozwiązanego wyzwania na uczestników czekał drobny upominek. Odwiedzający mogli też cieszyć się mobilnym symulatorem zagrożeń domu jednorodzinnego. Najmłodszym puszczano filmy o bezpiecznym zachowaniu podczas sytuacji zagrożenia a dorosłym filmy o bezpiecznej ewakuacji podczas pożaru.

Perły z magazynu

Wyjątkowym podczas zwiedzania były perły z magazynu. Zwiedzający mogli obejrzeć eksponaty, do których nie ma dostępu na co dzień. Chętni mogli przymierzyć: aparat oddechowy, hełmy, mundury czy zobaczyć i uruchomić syrenę alarmową. Dzieci miały za zadanie wykręcić numery alarmowe na zabytkowym telefonie tarczowym. Dodatkową atrakcją dla najmłodszy był odziany w charakterystyczny mundur bojowy Strażak Sam, który przechadzał się po halach. Bardzo chętnie opowiadał o swoim stroju, a także można było z nim robić pamiątkowe zdjęcia.

Akcja ratownicza ochotniczej straży pożarnej z Kosztów

O godzinie 19 odbył się pokaz akcji ratowniczej. Scenariusz akcji wyglądał następująco: w budynku mieszkalnym wybuchł pożar. Gęsty dym doprowadził do uruchomienia się alarmu, a strażacy w postaci ochotniczej straży pożarnej z Kosztów ruszyli na pomoc uwięzionym w budynku dzieciom. Najmłodsi zostali bezpiecznie przetransportowani z niebezpiecznego obszaru prosto do ratowników medycznych, którzy sprawdzali zdrowie poszkodowanych, a ciężko rannych zabierano do karetki. Po całej akcji strażacy przyjechali na plac, gdzie prezentowali wyposażenie swojego pojazdu. Kolejnym punktem było gaszenie przez strażaków oleju, a na zakończenie można było się przejechać zabytkowym samochodem strażackim z Centralnego Muzeum Pożarnictwa po parku Słupna.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!

Dwaj Panowie Pingo - wystawa malarstwa Kołpanowicz&Cruz