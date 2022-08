I Mysłowicki Piknik Motocyklowy już w najbliższy weekend. Nie zabraknie dobrej muzyki z każdego gatunku

Park Słupna dopiero co gościł siatkarzy z całego świata, a już w najbliższy weekend od 5 do 7 sierpnia będziemy świadkami wydarzenia Chmielada „Festiwal Zderzenie Gatunków”.

Czym jest nadchodzące wydarzenie?

Chmielada „Festiwal Zderzenie Gatunków” to święto każdej muzyki, która jest prezentowana podczas trzech dni imprezy. Od Rocka do Popu, od Rapu do Punka, od Reggae do Metalu. Połączenie takie ma na celu integrację odbiorców różnych gatunków muzycznych pod jedną sceną i w słusznym celu, jakim jest wsparcie organizacji pomagających dzieciom.

Pierwsza edycja odbyła się w 2013 roku. Pierwszym miejscem, jakie zostało wybrane na organizację imprezy, była tyska Dzika Plaża nad Jeziorem Paprocańskim. Odbyło się tam 5 edycji. W 2018 roku organizatorzy musieli zrezygnować z organizacji imprezy z powodów administracyjnych.