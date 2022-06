Hity rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Mysłowicach. W najbardziej obleganej klasie aż OSIEM osób na jedno miejsce!

Proces aplikowania i systemy naboru

Jak podaje Grupa Nowa Era: „Większość kandydatów będzie mogła skorzystać z wygodniejszej opcji, czyli z elektronicznego systemu naboru. Większość czynności odbywa się wówczas przez internet (...). Uczeń rejestruje się i zakłada konto lub otrzymuje login i hasło w swojej szkole podstawowej. Dzięki tym danym dostaje się do systemu, gdzie w odpowiednim czasie wypełnia wniosek i składa go w szkole. (...).

W elektronicznym systemie naboru możemy się spotkać z jedną z dwóch sytuacji. Pierwsza to taka, w której wniosek automatycznie został wypełniony danymi ucznia, przekazanymi przez szkołę podstawową. Nie we wszystkich jednostkach samorządowych tak jest (zależy to od współpracy pomiędzy szkołami i jednostkami). Druga możliwość jest taka, że uczeń wraz z rodzicami (opiekunami) samodzielnie wprowadza do systemu swoje dane.

W obu wymienionych sytuacjach system elektroniczny pozwala na wypełnienie wniosku i dokonanie wyboru klas i szkół. Powstaje w ten sposób lista preferencji, na czele której umieszczamy szkołę pierwszego wyboru."