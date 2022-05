Hegemon Mysłowice zwycięski i nadal przewodzi tabeli. Rywale z Olsztyna pewnie pokonani

Początek meczu bardzo nerwowy. Mimo że pierwsze punkty położyli zawodnicy Hegemona, to jednak goście udowodnili, że nieprzypadkowo znaleźli się na pozycji wicelidera rozgrywek i zdominowali gospodarzy. Ostatnia minuta pierwszej części spotkania pokazała, jak nieprzewidywalnym i pięknym sportem jest rugby, bowiem zespół przyjezdny tuż przed gwizdkiem sędziego zdobył przyłożenie z podwyższeniem. Po wyrównanej i bardzo fizycznej części gry zawodnicy zeszli na przerwę przy wyniku 10:7 dla zespołu z Mysłowic.

– Olsztynianie jak zwykle postawili twarde warunki w formacji młyna, przez co w pierwszej połowie zdobycie przez nas każdego punktu okupione było bardzo dużym wysiłkiem. Dzięki zmianom w przerwie – wprowadzeniu nowych sił na boisko oraz korekcie ustawienia – nasza gra nabrała tempa – przyznał kapitan Hegemona Mysłowice, Jakub Topolski.

- Coraz częściej spychaliśmy gości do defensywy, a konsekwentna szeroka gra do skrzydeł otworzyła drogę do końcowego wyniku 34 do 10. Jako kapitan jestem dumny z mojej drużyny, która przetrwała napór przeciwnika i w końcowej fazie zachowała znaczenie więcej sił, by w pięknym stylu zakończyć spotkanie zwycięsko - dodał.