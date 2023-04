W piątek 31 marca nad ranem, a dokładnie około godziny 3:30 przed bramkami doszło do groźnego wypadku na autostradzie A4 w Mysłowicach w kierunku Katowic. Na miejsce zadysponowano cztery zastępy straży pożarnej. Wszyscy zostali przewiezieni do pobliskich szpitali.

Na miejscu strażacy zastali cztery osoby znajdujące się poza busem i jedną uwięzioną w środku. Bus znajdował się ok. 50 metrów od jezdni. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu, udzieleniu pierwszej pomocy oraz wydostaniu uwięzionej osoby z busa - poinformował mł.bryg. mgr Wojciech Chojnowski, rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach.

Po przekazaniu poszkodowanych pracownikom Ratownictwa Medycznego, zostały one przewiezione do pobliskich szpitali. Działania na miejscu trwały do godz. 6 nad ranem. Ustaleniem dokładnych okoliczności wypadku zajmie się policja.