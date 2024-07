Finał Mistrzostw Europy w siatkówce plażowej. Ze złotem Łotysze oraz Szwajcarki

Finał Mistrzostw Europy w siatkówce plażowej

W niedzielę na Słupnej odbyły się najważniejsze mecze. Tego dnia wyłonieni zostali zwycięzcy Mistrzostw Europy w siatkówce plażowej do lat 20. Podczas pierwszych rozgrywek zawodnicy i zawodniczki musieli się mierzyć nie tylko z przeciwnikami, ale i z deszczem.

28 lipca w Mysłowicach rozegrano mecze w ramach ostatniego dnia Mistrzostw Europy w siatkówce plażowej do lat 20. Rozgrywki rozpoczęły się już z samego rana, ale wielki finał można było zobaczyć o 16:00.

Starcia półfinałowe siatkarzy były jednostronnymi widowiskami, a do walki o złoto pewnie awansowali Szwedzi Hölting Nilsson/Andersson i Łotysze Fokerots/Auziņš G. Tym samym w finale CEV Mistrzostw Europy do lat 20 w siatkówce plażowej 2024 zagrały dwie pary, które w turnieju nie poniosły porażki. W meczu o brąz Niemcy Friedli/Amrein nie wykorzystali swoich szans w pierwszej odsłonie, którą przegrali, dodając skrzydeł Szwajcarom. Ci nie oddali już inicjatywy do końca. Finał był już ciekawym i trzysetowym widowiskiem. Zwłaszcza partia otwarcia przyniosła wiele emocji. Mecz o złoto nie zamknął się szybko i rozstrzygnięcie przyszło w tie-breaku. W nim ze zdobycia mistrzostwa Europy cieszyli się Łotysze Fokerots/Auziņš G.