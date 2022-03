Dzielnicowi z Mysłowic kontrolują miejsca, w których mogą przebywać bezdomni. Powinno się o tym informować

Zima to czas, kiedy w wielu miastach policjanci oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej regularnie kontrolują miejsca zamieszkiwane przez bezdomnych. Takie osoby szukają schronu w miejscach, które wcale nie muszą okazać się bezpieczne. W otwartych pomieszczeniach panują ujemne temperatury i spędzanie tam nocy może skończyć się tragedią. Działania, by temu zapobiec podejmują policjanci z Mysłowic.

- Pustostany, działkowe altanki i klatki schodowe to miejsca, w których najczęściej osoby bezdomne i potrzebujące pomocy szukają schronienia przed zimnem. Nie zwracają oni uwagi na to, że większość pustostanów przeznaczonych jest do likwidacji i przebywanie w nich zagraża ich życiu i zdrowiu ze względu na stan techniczny. Dzielnicowi z mysłowickiej komendy sprawdzają opuszczone budynki, ogródki działkowe, przystanki i klatki schodowe oraz wszystkie te miejsca, o których wiedzą, że mogą tam schronić się osoby potrzebujące. Wszystko po to, by zapobiec wychłodzeniu tych osób. Podczas prowadzonych kontroli, stróże prawa informują ich o tym, z jakich form pomocy mogą skorzystać, gdzie są wydawane ciepłe posiłki, a także przypominają o miejscach, gdzie osoby samotne i bez dachu nad głową mogą odpocząć, przespać się i wykąpać. Policjanci pomagają również symbolicznym kubkiem gorącej herbaty - informuje KMP w Mysłowicach.