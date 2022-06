Dziecko zostało prezydentem miasta na jeden dzień, zobacz jakie czekają go atrakcje w związku z konkursem „Zostań Prezydentem Mysłowic”

Chyba każdy z nas myślał, jak to jest zasiąść na stołku prezydenta. Jakie to uczucie objąć takie stanowisko. Gdyby można było spróbować chociaż przez jeden dzień.

Konkurs „Zostań Prezydentem Mysłowic”

Taką okazję miał 1 czerwca Dominik Głaz uczeń Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach. Chłopak jest laureatem konkursu „Zostań Prezydentem Mysłowic”.

Na czym polegał sam konkurs?

Adresatami konkursu byli VIII klasy szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych uczących się na terenie Mysłowic. Główny temat konkursu to „Stuletnia fala zmian”. Uczestnicy mieli pokazać w dowolnej dla siebie formie takiej jak plakat czy krótki film, jak zmieniło się nasze miasto od 1922 do 2022 roku. Prace można było wysłać do 24 maja a zwycięzca swoją nagrodę otrzymał już w Dzień Dziecka kiedy to przez jeden dzień był prezydentem.