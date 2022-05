Do 6 tys. zł. za przekroczenie prędkości, na czym polega akcja „Prędkość”

Każdy kierowca ruchu drogowego musi dobrze znać przepisy. Nie od dziś wiadomo, że jazda pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających nie jest rozsądnym pomysłem. Poruszanie się niezdalnym technicznie pojazdem też może doprowadzić do zagrożenia. Najczęstszym jednak przewinieniem kierowców, które na drogach pojawia się notorycznie, jest zbyt szybka jazda samochodem. Niestosowanie się do obowiązujących limitów prędkości może doprowadzić do wypadku, który może skończyć się uszczerbkiem na zdrowiu, a nawet śmiercią.