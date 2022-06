Czym jest „Śniadanie z Biznesem” już 8 czerwca. Inicjatywa Mysłowickiej Rady Biznesu

„Śniadania z Biznesem”

Cykliczne wydarzenie, jakim są „Śniadania z Biznesem” to inicjatywa Mysłowickiej Rady Biznesu. Co miesiąc dokładniej co drugą środę miesiąca, poruszane są różne tematyki z perspektywy przedsiębiorcy. Po spotkaniu dochodzi do dyskusji, podczas których ustala się tematykę następnego spotkania. Nie licząc czerwcowego wydarzenia, to standardowo są one płatne 30 złotych.