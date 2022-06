Córki, Matki i Kobiety dojrzałe z Mysłowic i okolic. Wśród nich finalistki wojewódzkiego etapu plebiscytu „Kobieca Twarz Roku"

Forum Kobiecości Dziennika Zachodniego jest imprezą, podczas której kobiety ze Śląska mają okazję wspólnie spędzić czas i czerpać inspirację od siebie nawzajem.

- Kobiety chcą słuchać o życiu. O tym, co mogą zrobić, co mogą poprawić, żeby żyło się im lepiej. Jak wiemy rola kobiet bardzo często sprowadza się do wychowywania dzieci, prowadzenia domu, niekoniecznie prowadzenia własnej działalności, bo kiedy? Przecież mając dzieci trzeba je wyprawić do szkoły, trzeba o nie zadbać, trzeba zrobić zakupy, posprzątać dom - prozaiczne rzeczy dnia codziennego. Natomiast życie jest o wiele bardziej barwne i ono potrafi zaskakiwać. Kobiety trzeba inspirować, trzeba im dodawać odwagi - mówi prawniczka Edyta Przybyłek.