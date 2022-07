Co dalej z obszarem byłego Auchana przy ulicy Bończyka w Mysłowicach. Jak teraz wygląda teren? ZDJĘCIA

Aktualnie sklep jest zamknięty

Już od dwóch lat budynek stoi jednak zamknięty. Od 2020 roku nie możemy robić już zakupów w Auchanie w Mysłowicach oraz w Dąbrowie Górniczej. Jak informował zarząd, to właśnie brak rentowności spowodował o zamknięciu supermarketów. Powodem może być powstanie większej ilości mniejszych sklepów na terenie miasta jak Biedronka, Lidl czy Tesco oraz wybudowane praktycznie obok Centrum Handlowe Quick Park.

Park Handlowy SHOPP.CITY

Miało się to jednak zmienić. W miejscu, gdzie kiedyś znajdowało się Auchan miał powstać Park Handlowy SHOPP.CITY. Jak informowała spółka Shop.City.pl, nowa inwestycja w Mysłowicach miała mieć powierzchnię sprzedaży 20 tysięcy 274 metrów kwadratowych. Parking gdzie postawić można by było 603 samochody na powierzchni 83 tysiące 094 m. kw. Placówka mająca obsługiwać mieszkańców, jak i przyjezdnych z okoli. Jak informowało Shop.City.pl

Naszym celem jest zapewnienie klientom dostępu do nowoczesnej i wszechstronnej oferty handlowej. Projekt poza ofertą retail parku powstaje przy współpracy z operatorem sieci restauracji Fast Food.

Czy centrum powstanie?

No właśnie stwierdzenie, że centrum miało powstać, nie jest przypadkowe, bo na ten moment nie wiemy, czy w ogóle powstanie. Próbowaliśmy się dowiedzieć czegoś od Urzędu Miasta Mysłowice czy oni wiedzą coś na temat tak dużej inwestycji.

Z uwagi na to, że nieruchomość jest własnością prywatną, a na chwilę obecną do Urzędu Miasta Mysłowice nie trafił żaden wniosek dotyczący sposobu użytkowania, dlatego nie posiadamy wiedzy o planowanej działalności — informowała nas Anna Górny, rzecznik prasowy miasta Mysłowice.

Co może powstać po starym Auchanie?

Przez to wszystko zaczęliśmy się zastanawiać, co mogłoby powstać na tym terenie, póki nie jest on na tyle zniszczony, że może być atrakcyjny dla kupca.

Może niekoniecznie wykorzystując budynek, a miejsce to brakuje basenów w Mysłowicach. Może w tę stronę — proponował zapytany przez nas mieszkaniec miasta Radosław Kaszyca.