Bezpłatne badania kości dla kobiet powyżej 55 roku życia w Parku Zamkowym w Mysłowicach

Ludzkie ciało jest jednym z najbardziej oryginalnych mechanizmów na świecie. Mimo tylu lat badań potrafi zaskakiwać z różnymi niespodziankami. Na co dzień o tym nie myślimy i coś, co wydaje się naturalne jak oddychanie, w rzeczywistości wymaga pracy przepony oraz mięśni międzyżebrowych.

Ludzkie ciało

Nasze ciało jest niesamowite, ludzki nos jest w stanie rozpoznać 50 tys. zapachów, zrobienie przez nas jednego kroku wymaga aż pracy 200 mięśni, a liczba kości u dziecka jest większa niż u dorosłego.

Skupiając się na samych kościach, człowiek w swoim ciele posiada ich aż 206, noworodek ma ich 300. Z wiekiem zrastają się, tworząc jedne większe elementy. W przypadku ich złamania wystarczy, by były unieruchomione, a same się zrosną. Im jesteśmy starsi nasze kości stają się słabsze, przez co wymagają częstszej kontroli.