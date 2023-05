Artur Rojek świętuje urodziny! Mysłowicka ikona muzyki nadal olśniewa publiczność

Wokalista z Mysłowic

Artur Rojek urodził się i dorastał w Mysłowicach, jego matka pochodzi z Siemianowic Śląskich, a ojciec – górnik – z Jęzora. Początkowo bliżej było mu do sportu niż do muzyki - w młodości uprawiał pływanie. W 1985 roku został nawet mistrzem Polski juniorów młodszych na 400 metrów kraulem. Pasjonował się również bieganiem - kilkukrotnie przebiegł maraton. Dorabiał jako ratownik na kąpielisku w Słupnej, a później - już w okresie studiów na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach - jako sanitariusz w pogotowiu. Pracował także jako nauczyciel wychowania fizycznego m.in. w Szkole Podstawowej nr 24 w Mysłowicach oraz w szkole samochodowej.

Kariera muzyczna

W 1992 przy Miejskim Domu Kultury w Mysłowicach założył zespół The Freshmen, któremu później zmieniono nazwę na Myslovitz. Był gitarzystą i wokalistą zespołu, a także autorem tekstów i kompozytorem muzyki. Nagrał z nim dziewięć albumów studyjnych (w tym anglojęzyczne wydanie Korova Milky Bar). W roku 2012 Artur Rojek zakończył współpracę z Myslovitz i rozpoczął pracę nad solowym albumem.

Liczne wyróżnienia

Artur Rojek ma na swoim koncie liczne nagrody, wyróżnienia i odznaczenia. Był wielokrotnie nominowany do „Fryderyka” w kategoriach: wokalista roku, autor roku i kompozytor roku. Jest laureatem nagród w innych plebiscytach, m.in. pism „Teraz Rock” i „Machina”.

W 2013 roku Artur Rojek został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 14 października 2015 odebrał Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Jest pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym Off Festivalu, który przez pierwsze cztery lata odbywał się w Mysłowicach (2006-2009), a w roku 2010 został przeniesiony do Katowic. Wydarzenie jest organizowane do dziś.

Poza płytami nagranymi z Myslovitz Artur Rojek ma na swoim koncie dwa solowe krążki.