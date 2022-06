Akcja lato w mieście 2022, co przygotował dla nas Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach na najbliższe dwa miesiące?

Aż 66 dni wolnego to czas, który można poświęcić na wiele różnych atrakcji. Słoneczne plaże z ciepłym morzem lub wysokie góry z pięknymi widokami albo spokojna wieś z niepodrabialnym klimatem.

Akcja Lato w Mieście 2022

Zawsze można też zostać i spędzić wakacje w Mysłowicach. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował dla nas na ten czas specjalne atrakcje. Akcja lato w mieście 2022 to oferta, w której znalazły się takie atrakcje jak: wycieczki, siatkówka plażowa , turniej piłki nożnej, kina letnie, nauka jazdy na rolkach oraz zajęcia w ramach Dbamy o Damy. MOSiR organizuje również półkolonie z niezliczoną ilością atrakcji.

Atrakcje w lipcu

Pierwsza atrakcja czeka nas już 6 lipca, a będzie to wycieczka do Zamku Ogrodzieniec + lekcje dla rycerzy i dam. Cena za osobę dorosłą to 40 złotych a za dziecko 20 złotych. Wycieczka rusza o godzinie 7.00 z Hali MOSiR na ulicy Bończyka 32z.