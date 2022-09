Akcja dzielnicowych "Nie reagujesz — akceptujesz" na festynach rodzinnych w Mysłowicach

Dzielnicowy to nikt inny jak policjant utrzymujący stały kontakt z mieszkańcami. Jako że miasto jest duże, a same Mysłowice mają około 74 tysięcy mieszkańców, teren został podzielony na dzielnice, gdzie każdej odpowiada jeden mundurowy. Funkcjonariusze prócz pilnowania szeroko rozumianego porządku oraz bezpieczeństwa, diagnozują z mieszkańcami wspólnie lokalne problemy i pomagają w poszukiwaniu ich rozwiązania.

Nie reagujesz — akceptujesz

Sama kampania "Nie reagujesz – akceptujesz!" ma na celu uświadomić mieszkańców oraz zwiększyć ich reakcję na przypadki naruszenia prawa. Chodzi głównie o takie przestępstwa jak kradzieże, włamania, niszczenie mienia, bójki i pobicia, jak również informowanie o kierujących, którzy będąc pod wpływem alkoholu, decydują się wsiąść za kierownicę. Informacje o przypadkach naruszenia prawa można zgłaszać nawet anonimowo, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub bezpośrednio do mysłowickiej komendy 47 852 62 00.

Mysłowicki profilaktyk wraz z dzielnicowymi odwiedzili odbywające się w mieście festyny rodzinne, gdzie promowali kampanię społeczną "Nie reagujesz — akceptujesz". Celem akcji jest zachęcenie mieszkańców do kontaktu z dzielnicowymi oraz korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dodatkowo w trakcie zabaw najmłodsi mogli zobaczyć, a nawet przymierzyć sprzęt policyjny.

Dzielnicowy z Rymery zatrzymał 5 osób poszukiwanych, w jeden miesiąc

To właśnie kontakt z mieszkańcami umożliwia dzielnicowemu uskuteczniać swoją pracę. Łącząc to z doświadczeniem oraz wiedzą mundurowy może ustalić miejsca pobytu osób poszukiwanych. Tylko w sierpniu dzielnicowy z Rymery st. sierż. Tomasz Wyszomirski zatrzymał 5 osób poszukiwanych, w tym trzech mężczyzn i jedną kobietę, którzy trafili do aresztu.