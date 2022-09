4 września odbyła się premiera filmu o obozie pracy Rosengarten, "Krzyk i Kolce Róż"

Tam, gdzie dzisiaj mieści się Promenada kiedyś w latach 1941-1946 stał obóz pracy Rosengarten. Przez lata przewinęło się przez niego około 20 000 osób, najczęściej tracąc przy tym życie. Jest to jedno z najważniejszych miejsc historycznych na mapie Mysłowic.

Film Krzyk i Kolce Róż

4 września na mysłowickiej Promenadzie właśnie odbyła się premiera filmu "Krzyk i Kolce Róż", który upamiętniał te tragiczne wydarzenia. Film dokumentalny przedstawia historię tego naznaczonego krwią polskich patriotów miejsca, o którego istnieniu do dzisiaj wiele osób nie wie.

Historia obozu pracy Rosengarten

Podczas II wojny światowej miejsce to budziło grozę. Każdy, kto tam trafiał, zazwyczaj spędzał w tym miejscu trzy najgorsze miesiące swojego życia, by później zostać deportowanym prosto do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Brutalne śledztwa, tortury i głód - tak wyglądała codzienność w nazywanym przez więźniów "Rosengarten", czyli "Ogrodzie Róż". Sytuacja nie zmieniła się, gdy w 1945 roku obóz przejęli komuniści.