34 845 000 złotych dla miasta Mysłowice na kolejne inwestycje. Na co zostaną przekazane środki?

Mysłowice otrzymało 34 845 000 złotych

Nowa szkoła, przedszkole oraz sala gimnastyczna na Laryszu

Pierwszą będzie budowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz-Hajdowizna. Okres końca inwestycji przewidywany jest na nie wcześniej niż 12 miesięcy, a szacuje się, że budowa może trwać nawet 3 lata razem z całą infrastrukturą. Domyślna wartość inwestycji to 36 098 000 złotych, miasto musi pokryć ze swoich środków 6 098 000, czyli niemal 17 % całej kwoty. Koszt może się jednak zmienić z uwagi na rosnące ceny materiałów budowlanych czy usług.

Remont Kościuszki

Drugą inwestycją o wartości 4 845 000 złotych będzie remont elewacji w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach. Nie tak dawno została wyremontowana ulica Mickiewicza, do której przylega szkoła. W porównaniu do drogi budynek jest zaniedbany, a elewacje są tak zniszczone, że stanowią zagrożenie dla uczniów czy nauczycieli. Jest to idealny prezent dla placówki, która w tym roku obchodzi swoje 100 lecie. Remont LO I ma ruszyć już w tym roku.