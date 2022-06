3 szkoły w Mysłowicach otrzymały dofinansowanie na stołówki w szkołach, w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”

W bieżącym roku nasze miasto przystąpiło do rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Sam program skierowany jest zarówno do dzieci, uczniów jak i osób starszych. Składa się on z trzech modułów. Pierwszy adresowany jest do dzieci i młodzieży. Drugi to posiłek adresowany do osób starszych. A ostatni moduł zakłada doposażenie i poprawę standardu już działających stołówek lub doposażenie tych, które nie działają tak, aby mogły zostać uruchomione. Program realizowany jest we wszystkich województwach a kwota przeznaczona na cały projekt trwający do 2019-2023 roku to 2,75 mld złotych.

Z oferty może skorzystać 2478 samorządów, które poprzez swój niewielki udział własny mogą realizować to ważne zadanie – powiedziała minister Elżbieta Rafalska.