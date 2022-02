22-latka z Jaworzna potrąciła pieszą na przejściu w Mysłowicach i uciekła. Pomógł świadek, policjanci szybko zatrzymali winną

W ubiegły poniedziałek 7 lutego o godz. 7 na ulicy Oświęcimskiej doszło do groźnego potrącenia na oznakowanym przejściu dla pieszych. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że kierujący białym samochodem dostawczym potrącił 81-latkę z Mysłowic, po czym odjechał w kierunku dzielnicy Brzęczkowice, nie udzielając jej pomocy.

Ranna kobieta trafiła do szpitala. Policjanci zabezpieczyli nagrania z pobliskich kamer oraz szukali świadków wypadku. W namierzeniu sprawcy pomogła kobieta, która po informacji umieszczonej w mediach, zadzwoniła do jednego z mysłowickich policjantów i poinformowała, że widziała całe zajście.

Kobieta opisała dokładnie samochód, którym poruszał się sprawca oraz przekazała inne, bardzo cenne informacje. Pozwoliły one mysłowickim kryminalnym ustalić markę samochodu i dotrzeć do kobiety, która go prowadziła. Zatrzymana 22-latka z Jaworzna nie potrafiła wyjaśnić, dlaczego nie udzieliła pomocy poszkodowanej. Prokurator objął kobietę policyjnym dozorem.