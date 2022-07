141 rocznica urodzin Augusta Hlonda, prymasa Polski z Mysłowic

August Hlond prymasem Polski

Kapłanem został we wrześniu 1905 roku, co poprzedził latami nauki we Włoszech, gdzie wysłany był od 1893 roku. Z powodu śmierci kardynała Edmunda Dalbora wcześniejszego prymasa Polski, Hlond został w 1927 roku wyniesiony do godności kardynalskiej oraz otrzymał od papieża Piusa XI tytuł prymasa Polski podkreślający pierwszeństwo duchownego w polskim episkopacie. W 1932 został odznaczony Orderem Orła Białego za wybitne zasługi i pracę dla państwa.